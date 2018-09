Assilla da mesi l'ex fidanzata con blitz all'alba, insulti, pedinamenti e aggressioni: arrestato

Erano stati insieme da dicembre 2017 a marzo 2018. Pochi mesi ma tanto era bastato perché lui non accettasse la fine della relazione. Da allora infatti, l'uomo, un colombiano di 37 anni, aveva iniziato a pedinare, insultare e aggredire fisicamente la donna, una sua connazionale di due anni più giovane.

E' stato arrestato dagli agenti del Commissariato Porta Romana. I poliziotti lo hanno bloccato attorno alle 20 di domenica fuori dall'abitazione della ragazza. Il 37enne, con precedenti per droga, si era presentato dall'ex per minacciarla ancora una volta. Contro di lui la 35enne aveva già esporto denuncia il 25 luglio. Quel giorno le si era lanciato contro strattonandola e tirandole i capelli. Il tutto condito con insulti sessisti di ogni genere.

Stando a quanto riferito dalla colombiana, che in Italia lavora regolarmente, la loro storia si era inclinata velocemente proprio per l'atteggiamento aggressivo del compagno che da quando avevano rotto si è trasformato nel suo incubo peggiore. Durante l'estate l'aveva più volte pedinata in auto o si era presentato al portone del suo edificio all'alba per citofonare e insultarla con urla che risvegliavano l'intero condominio. Ora, finalmente, è stato portato via in manette per stalking.