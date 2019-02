Cerca di entrare all'Olimpico con un coltello da 18 cm, tifoso milanista denunciato

Due tifosi milanisti sono stati denunciati dalla polizia della capitale nella serata del 27 febbraio, in concomitanza con l'incontro di calcio Lazio-Milan allo stadio Olimpico, semifinale di andata di Coppa Italia, terminato a reti inviolate.

Il primo è stato sorpreso durante le operazioni di filtraggio allo stadio, attuate dalla questura capitolina, con un coltello a serramanico da 18 centimetri in tasca. Ovviamente gli è stato impedito l'ingresso. Per lui una denuncia per porto abusivo d'armi e anche un Daspo immediato di tre anni.

Il secondo è stato invece denunciato per violenza o minaccia verso gli addetti ai controlli perché, a mezzanotte meno venti, al termine della gara, ha inveito contro uno stewart per futili motivi. Colpito da denuncia anche un tifoso laziale, trovato in possesso di sei grammi di hashish.