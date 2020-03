Coronavirus, controlli della polizia nelle piazze e nei parchi: riders 'ubriachi' rimandati a casa

Proseguono a Milano i controlli della polizia di Stato finalizzati a verificare il rispetto dei divieti imposti dal Decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per il contrasto alla diffusione del Covid-19 nelle aree pubbliche.

In particolare sono stati intensificati i controlli in piazza Bottini, piazza Gobetti, piazza Durante e nel Parco Lambro, su cui erano giunte diverse segnalazioni dei cittadini in merito ad assembramenti di persone ed altri comportamenti vietati.

I controlli della polizia: i riders nelle piazze

I poliziotti del Commissariato Lambrate, dopo i diversi servizi mirati svolti nei giorni scorsi, giovedì sera hanno trovato alcuni riders con le loro biciclette ed alcuni giovani che, in più circostanze, cercavano di riunirsi e bere alcolici in piazza Durante e in piazza Bottini. I poliziotti li hanno allontanati e fatti ritornare nelle proprie abitazioni.

I pusher al 'lavoro' in piazza

Gli agenti della squadra investigativa del Commissariato Lambrate, inoltre, hanno arrestato un cittadino gambiano di 32 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in quanto trovato in possesso di 35 grammi di marijuana e 140 euro in banconote di piccolo taglio. L’attività investigativa dei poliziotti è iniziata in piazza Bottini e si è conclusa in piazzale Gorini dopo che il pusher aveva cercato di allontanarsi salendo su un autobus.

Infine gli agenti dell'ufficio Misure di prevenzione del Commissariato Lambrate hanno eseguito un aggravamento di misura cautelare nei confronti di un uomo, fermato in piazza Bottini in violazione degli arresti domiciliari, che è stato portato al carcere di Bollate.