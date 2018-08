Milano, la polizia passa al setaccio via Padova: fermate auto e persone, controlli in bar e locali

Controlli della polizia in via Padova. Martedì sera, nell'ambito del protocollo Penelope, gli agenti hanno infatti passato al setaccio la zona che in passato ha spesso fatto i conti con spaccio, aggressioni e violenza.

"Importante" il numero dei poliziotti scesi in strada tra uomini dell'ufficio prevenzione generale, del commissariato "Villa San Giovanni", del terzo reparto mobile, della squadra mobile e dell'ufficio immigrazione.

Durante il "blitz", ha fatto sapere la Questura, sono state controllare 92 persone e 13 macchine, di cui una sequestrata. Gli agenti hanno anche controllato sei locali, tra bar e minimarket, in via Padova 33, largo Tel Aviv 2 e viale Monza. I poliziotti hanno "staccato" multe per un totale di 2.433 euro.