Ha una crisi epilettica: il fidanzato le fa ingoiare una pastiglia. Ma viene scambiata per aggressione

E' stata scambiata per un'aggressione la scena in strada in via Procaccini, lunedì pomeriggio verso le cinque e mezza. Un passante ha visto un ragazzo spingere una giovane contro il muro di un edificio e ha chiamato il numero di emergenza 112. Ma questa volta non si trattava affatto di una aggressione.

Sul posto si è presentata la polizia insieme ai sanitari del 118, come da prassi. E l'equivoco si è presto chiarito. La giovane, una 26enne, aveva avuto una crisi epilettica in strada e l'altro, il suo fidanzato, la stava aiutando: dopo averla fermata contro il muro le aveva fatto ingoiare una medicina aprendole la bocca.

Preso atto della situazione, la polizia non ha ovviamente preso alcun provvedimento mentre la giovane è stata visitata dai sanitari e, ripresasi, ha declinato l'offerta di un trasporto in ospedale.