Crolla il ballatoio al secondo piano: donna precipita nel vuoto mentre stende i panni

Il ballatoio si è letteralmente staccato sotto i suoi piedi. Così, in un attimo, si è ritrovata catapultata nel vuoto ed è finita a terra.

Crollo verso le 11.30 di venerdì mattina in una casa di ringhiera a Melegnano, dove un pezzo di ballatoio ha ceduto facendo precipitare una donna di settantaquattro anni. Teatro dell'incidente è stato un appartamento al secondo piano del condominio al civico 40 di via Dezza, dove l'anziana vive insieme al marito ottantenne.

La vittima, stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri di San Donato, era fuori dall'abitazione per stendere la biancheria quando il "balcone" è crollato. La donna, volata da un'altezza di circa sei metri, è caduta nel cortile condominiale ed è stata immediatamente soccorsa dal 118.

Fortunatamente le sue condizioni non sono giudicate gravissime: ha riportato alcune fratture agli arti inferiori ed è stata trasportata in elicottero, in codice giallo, all'ospedale San Raffaele, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

In via Dezza, oltre ai militari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno evacuato l'intero condominio. I carabinieri hanno invece effettuato i rilievi per risalire alle cause del crollo.