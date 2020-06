Crollano 250 metri di cavo dell'alta tensione, l'intervento dei vigili del fuoco

Due tralicci dell'alta tensione hanno ceduto tra i Comuni di Corsico e Buccinasco, alle quattro di mattina di domenica 21 giugno. La caduta (circa 250 metri di cavo) ha interessato anche la strada provinciale 59, la Vecchia Vigevanese, ed il Naviglio Grande.

Nell'incidente è rimasto coinvolto un furgone di passaggio che, con il cassone, ha agganciato il cavo sospeso in prossimità del suolo. Nessuno è rimasto ferito. La strada provinciale è stata chiusa al traffico così come alcune strade limitrofe. Il passaggio è stato interdetto anche alle persone a piedi.

L'elettrodotto (da 130 mila volt) era in fase di manutenzione, pertanto non era in funzione. Proprio in questi giorni erano in corso i lavori per sostituire i cavi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Milano.