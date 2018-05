Milano, paura in piazza della Scala: crollano alcuni calcinacci dal portico del teatro

Attimi di paura nel pomeriggio di giovedì 24 maggio in Piazza della Scala a Milano dove alcuni pezzi di intonaco si sono staccati dalla volta del porticato del Teatro. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

L'allarme è scattato poco dopo le 13 e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno transennato la zona. Sono in corso le verifiche da parte dei tecnici del teatro: stanno verificando se ci siano altri punti in cui l'intonaco — probabilmente ammalorato dalle recenti piogge — potrebbe gonfiarsi e cedere.

Nella giornata di mercoledì 23 maggio, invece, una donna era rimasta ferita alla testa in via Manara a causa della caduta di alcuni calcinacci. La 65enne era stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso del policlinico.