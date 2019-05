Devasta le auto parcheggiate, 27enne ubriaco arrestato dopo aver danneggiato dieci veicoli

Completamente ubriaco si è accanito sulle auto parcheggiate e, una dopo l'altra, ha devastato dieci autovetture e un motociclo. Il raid vandalico è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle tre, in zona Mecenate, in via Carbonera.

A mettere fine alla furia distruttiva del ragazzo, un giovane italiano di 27 anni, sono stati i poliziotti della Questura di Milano. Gli agenti hanno raggiunto il 27enne in strada e lo hanno bloccato: alla vista degli uomini in divisa ha opposto resistenza, cercando di sfuggire alla polizia.

Per il ragazzo sono scattate le manette per danneggiamento aggravato. In totale sono undici i veicoli danneggiati: dieci auto e un motorino.