Ancora vento forte a Milano, raffiche fino a 60Km/h: preso d'assalto il centralino dei pompieri

Milano è ancora attraversata da forti raffiche di vento. L'aria, come registrato dalla stazione meteo di Porta Genova del Centro Meteorologico Lombardo, sta soffiando in direzione Nord-Nord-Est e ha toccato raffiche di poco inferiori ai 60 chilometri orari.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano stanno facendo i conti con i danni causati dalla forza della natura. Per il momento non si registra nessuna criticità ma i telefoni della centrale operativa di via Messina sono letteralmente bollenti a causa delle richieste di intervento; in poche ore — dalle 8 alle 14.30 — hanno terminato oltre 60 interventi. Una giornata analoga a quella di martedì quando i caschi rossi hanno messo a segno oltre 100 interventi.

Milano, il vento non pulisce l'aria della città

Il vento che ha soffiato su Milano nella giornata di martedì non ha pulito l'aria della città: all'ombra della madonnina, infatti, si sono registrate concentrazioni di Pm10 pari a 43, 6 µg/m³, di poco inferiore ai valori di lunedì.

Milano, allerta meteo per vento forte

La protezione civile della Lombardia, nella giornata di martedì 4 febbraio, aveva emanato un avviso di "criticità moderata" — codice arancione, livello di pericolo tre su quattro — per vento forte. La situazione è monitorata dalla protezione civile di Milano che, come riferito da Palazzo Marino, ha attivato la sala operativa per eventuali interventi.

Le previsioni del meteo

Dalle prime ore di mercoledì 5 febbraio prevista una nuova intensificazione del vento sui settori settentrionali e occidentali, anche a carattere di foehn alle quote medio basse, dove, nelle ore centrali, si potranno avere velocità medie fino a 50 km/h e raffiche fino a 90 km/h. Progressiva attenuazione del vento dal tardo pomeriggio, con venti mediamente deboli in serata e locali raffiche forti in quota e sui settori occidentali.