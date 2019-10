"Miracolo" fuori dal supermercato: chiede soldi in sedia a rotelle, poi si alza e cammina

Fin quando non ha notato l'auto della polizia locale, è rimasto seduto sulla sua sedia a rotelle a chiedere qualche monetina ai passanti. Poi, alla vista degli agenti, si è alzato tranquillamente e camminando si è avvicinato alla macchina.

Un finto invalido è stato pizzicato nei giorni scorsi a Corbetta, nel Milanese. L'uomo, poi risultato un cittadino bosniaco irregolare, era già abbastanza noto in paese e l'altra mattina i clienti di un supermercato sulla ex Sp11 ne hanno segnalato la presenza alla polizia locale.

Al loro arrivo, i vigili lo hanno visto seduto sulla sedia a rotelle, con un cagnolino in braccio, a chiedere l'elemosina. In realtà, l'uomo poteva camminare benissimo, tanto che ha seguito sui suoi piedi gli agenti fino alla macchina, che lo ha poi portato in Questura.

Il mendicante è stato identificato e gli investigatori hanno scoperto che il suo permesso di soggiorno era scaduto. La carrozzina è stata invece sequestrata.

"Capisco le difficoltà, ma fingersi costretto su una sedia a rotelle, quando invece tante persone lo sono davvero e per forza, mi fa ribrezzo - ha commentato il sindaco Marco Ballarini -. Un extracomunitario irregolare, colto dalla Polizia Locale di Corbetta mentre mendicava su una sedia a rotelle, accompagnato in questura... sulle proprie gambe. Queste cose sono tra le peggiori, complimenti ai nostri vigili per aver svelato l'inganno".