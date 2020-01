Cinisello, accoltella un ragazzo dopo una lite in strada per una banale lite: denunciato 28enne

Martedì mattina la polizia di Stato ha denunciato presso la Procura di Monza, un cittadino dominicano di 28 anni, pregiudicato, regolare sul territorio nazionale, per il reato di lesioni aggravate.

I poliziotti della sezione Anticrimine del Commissariato di Cinisello Balsamo (Milano), a seguito di un'intensa attività info-investigativa, hanno rintracciato l'autore dell'aggressione avvenuta la notte di venerdì 10 gennaio, all'angolo tra via Domenico Brambilla e via Libertà, ai danni di un cittadino romeno colpito al torace ed alle gambe con un oggetto appuntito, al termine di una lite per futili motivi.

I due stranieri si erano incontrati casualmente nei pressi di un esercizio commerciale nel centro di Cinisello Balsamo e, tra di loro, era scaturita una discussione passata poi alle vie di fatto: il dominicano con un oggetto appuntito aveva sferrato alcuni colpi al romeno che poi era stato trasportato al San Gerardo di Monza da dove, al termine delle cure, era stato dimesso senza ulteriori gravi conseguenze.