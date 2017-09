Denunciato un finto chirurgo estetico: operava i pazienti sulla scrivania di casa sua

Non aveva una laurea, né un titolo di studio "equivalente". Eppure, in quello che gli investigatori hanno definito un "rudimentale studio", operava e somministrava farmaci.

Un uomo, agente immobiliare fino al 2014, è stato denunciato dalla guardia di finanza di Varese con l'accusa di esercizio abusivo della professione per aver lavorato come chirurgo estetico in tutta la Lombardia e il Piemonte.

Il finto dottore, stando a quanto riferito dai finanzieri, aveva svolto all’estero dei corsi di medicina e conseguito una laurea non valida in Italia: un particolare, questo, che evidentemente non lo preoccupava più di tanto.

A mettere la guardia di finanza sulle tracce dell'uomo è stata una paziente che, a seguito di alcune iniezioni di acido ialuronico, aveva riportato ecchimosi ed ematomi sul volto. A quel punto, agli uomini della Gdf è bastato cercare il suo nome nell'ordine dei medici per avere la certezza che non fosse abilitato alla professione.

Il finto medico, hanno accertato i finanzieri, operava nella sua casa di Varese, naturalmente sprovvista di macchinari per la sterilizzazione. In uno studio di fortuna - scrive la Gdf - "erano stati svolti veri e propri interventi, fra cui liposuzioni, tra l’altro nei confronti di una paziente sofferente di problemi cardiaci" e "la rimozione di cisti, facendo stendere il paziente sopra una scrivania".

Sempre a casa dell'uomo, i militari hanno sequestrato decine e decine di farmaci, tra i quali lidocaina, anestetici vari ed oppioidi come morfina e Fentanyl, un farmaco semisintetico con potenza analgesica fino a cento volte superiore alla morfina.

Il lavoro dei finanzieri proseguirà ora per cercare di capire come l'uomo entrasse in possesso dei medicinali e per accertare il suo giro d'affari in nero.