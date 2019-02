Milano, devasta sei auto con un sasso: 24enne arrestato dai carabinieri grazie ai residenti

Quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono arrivati a sirene spiegate, lui era ancora dentro una Volkswagen Golf grigia con i finestrini infranti. Stava svuotandola e gettando gli oggetti che erano nell'abitacolo per strada. Ad andare fuori di sé è un 24enne marocchino, arrestato per furto e danneggiamento.

Greco Pirelli: esagitato devasta sei auto

Complessivamente sono state sei le vetture devastate - vetri rotti e parti di carrozzeria rovinate - dall'esagitato. I suoi dieci di minuti di follia non sono passati inosservati ai residenti di piazzale Egeo, in zona Bicocca di fronte alla Stazione di Greco Pirelli, che nonostante fossero le 4 di mercoledì, si sono risvegliati per il baccano delle allarmi delle auto e per il rumore provocato dai vetri rotti.

Lo straniero, fermato ancora con un grosso sasso in mano, si era anche procurato diversi tagli alla mano, forse aveva usato anche i pugni per infrandere i finestrini. Sarà sottoposto ad un processo per direttissima.