"Dammi 100 euro", poi la prende per i capelli e la schiaffeggia: ragazza aggredita in strada

Prima l'ha trascinata per i capelli. Poi, senza preoccuparsi di una testimone che era lì a pochi metri da lui, ha colpito la sua vittima ed è scappato.

Follia martedì sera in via Agordat a Milano, dove una ragazza di ventuno anni - una cittadina nigeriana - è finita nel mirino di un uomo che lei stessa ha detto di non conoscere. L'aggressore, stando a quanto accertato dalla polizia, si è avvicinato alla 21enne e le ha chiesto cento euro. Al suo rifiuto, l'ha afferrata per i capelli e le ha dato uno schiaffo in faccia.

A metterlo in fuga è stata la responsabile del vicino centro di accoglienza, che si è accorta di quanto stava accadendo e ha dato l'allarme al 112. I poliziotti intervenuti sul posto hanno raccolto la testimonianza della vittima, che non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale, ma non hanno trovato l'uomo.