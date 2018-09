Milano, donna colpita da un uovo alla fermata dell'autobus: forse lanciato da un'auto in corsa

Si è sentita colpita al petto, nonostante accanto a lei non ci fosse nessuno. Poi, ha guardato i propri vestiti, e ha capito cosa era accaduto.

Una donna, una cittadina giapponese di quarantasei anni residente a Milano, ha denunciato di essere stata ferita da un uovo che qualcuno - al momento ancora ignoto - le ha lanciato contro. Il "blitz", ha messo a verbale la 46enne, è avvenuto verso le 21.30 di giovedì in via Don Carlo San Martino, mentre lei era in attesa dell'autobus 45 alla fermata.

Ai carabinieri della stazione Milano Gorla - che hanno aperto un'indagine con l'ipotesi di reato di percosse - la vittima ha raccontato di non aver visto chi sia stato a gettare l'uovo e proprio per questo è verosimile che il lancio sia avvenuto da un'auto, che avrebbe poi immediatamente fatto perdere le proprie tracce.

La denuncia inevitabilmente riporta alla mente i fatti di Moncalieri, in provincia di Torino, dove tre ragazzi erano stati fermati per aver, per ben sette volte, "buttato" uova contro le persone in strada. La loro ultima vittima era stata Daisy Osakue, la campionessa italiana di lancio del disco che era stata colpita e ferita all'occhio nella notte tra il 29 e il 30 luglio. I tre, avevano confessato loro stessi, avevano messo a segno i blitz solo per "goliardia".

Foto - Daisy ferita all'occhio