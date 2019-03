Paura per il figlio di Alba Parietti: azzannato durante una 'rissa' tra cani, finisce in ospedale

Disavventura per Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, e per il "piccolo Venghi", il cagnolino di famiglia. L'uomo - noto opinionista sportivo di 7 Gold - è stato infatti azzannato da un cane mentre il suo animale litigava con un "enorme lupo", ha spiegato la stessa Parietti.

Oppini, come ha mostrato poi lui stesso nelle sue stories Instagram, è stato morso alla mano ed è poi stato costretto ad andare in pronto soccorso all'Humanitas di Rozzano per essere visitato e per fare l'antitetanica.

Foto - Il figlio della Parietti in ospedale

"Non tutti i cani non mordono", ha commentato lui stesso sarcasticamente sempre sui social. Sembra, infatti, che il volto noto di 7Gold fosse intervenuto per dividere i due cani - o quanto meno per salvare il proprio - e che in quel momento sia stato azzannato alla mano.

Fortunatamente l'uomo non ha riportato ferite gravi. Abbastanza bene è andata anche a Venghi, che è stato visitato da un veterinario ed è poi tornato a casa con qualche ferita alla zampa.