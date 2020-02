Milano, la polizia ritrova 24 preziosi fracobolli rubati a Roma: costano più di una casa di lusso

Francobolli costosi quanto e anche più di un appartamento a Milano. I poliziotti del commissariato Scalo Romana di Milano hanno ritrovato 24 francobolli della preziosa collezione “Lombardo Veneto” di Ottavio Masi, che era stata rubata a Roma nella primavera del 2017.

La famosa e pluripremiata raccolta, composta originariamente da 717 tra francobolli, marche da bollo, falsi e annulli, ha un valore di diverse centinaia di migliaia di euro.

Tre italiani, uno dei quali con precedenti per associazione mafiosa, sono stati indagati per ricettazione. Secondo quanto aveva spiegato lo stesso Masi, la collezione era custodita in una cassaforte nello scantinato della sua abitazione.