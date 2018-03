Milano, fuga di gas in strada: evacuato un condominio di otto piani, sfollate 26 famiglie

Mattinata di paura in via Pezzotti a Milano. Poco dopo le 11.30, infatti, il palazzo al civico 10 - un condominio di otto piani - è stato evacuato dopo che la cantine si erano riempite di gas.

A causare la fuga sembra sia stata la rottura di un tubo sotto il manto stradale proprio all'esterno del palazzo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e la protezione civile, che hanno eseguito le operazioni di evacuazioni del condominio.

Le ventisei famiglie sfrattate, che hanno tutte lasciato l'edificio tranquillamente, sono state momentaneamente ospitate in alcuni bus inviati da Atm in via Pezzotti. La strada è stata parzialmente chiusa al traffico e il percorso del tram 15 è stato deviato.

I tecnici sono già al lavoro per riparare il guasto alle tubature.

Sabato sera, invece, una fuga di gas era avvenuta in un condominio di Biassono. Un'intera famiglia - madre, padre e bimbo di sei anni - è rimasta intossicata ed è finita al Niguarda.