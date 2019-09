Folla ai funerali di Andrea Zamperoni, lo chef di Cipriani trovato morto a New York

In centinaia hanno partecipato al funerale di Andrea Zamperoni, lo chef del Cipriani Dolci di Manhattan, scomparso e trovato cadavere in un ostello di Brooklyn e per la cui morte è stata arrestata a New York una prostituta.

La chiesa di Zorlesco di Casalpusterlengo, dove Andrea era cresciuto e dove vive la sua famiglia, non è bastata per contenerli tutti. Così in tanti hanno riempito la piazza e la via antistante.

Il parroco cita una canzone

Il parroco, don Nunzio Rosi, che ha concelebrato la funzione con altri quattro sacerdoti, ha voluto dedicare a Andrea le parole di 'Canzone per un'amica' di Francesco Guccini: "Voglio, però, ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti e che come allora sorridi". "Fa male vedere - ha detto don Rosi - come i sogni vengano infranti dal male, dalla malvagità di persone senza scrupoli. Il suo sorriso ci spinge ad aver fiducia sempre nella vita".

L'arrivo della salma a Malpensa

Era rientrata in Italia sabato mattina dagli Stati Uniti la salma di Andrea Zamperoni a bordo del volo Alitalia AZ605, all'aeroporto di Milano Malpensa.

L'ok al rilascio della salma del 33enne di Casalpusterlengo era stato dato dalle autorità americane già diversi giorni fa ma il rientro era slittato per motivi burocratici.