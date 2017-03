Furti in casa: trovata merce rubata. Tre arresti, denunciate due ragazze

Erano in un bar di Fizzonasco (frazione di Pieve Emanuele) quando i carabinieri della stazione locale li hanno individuati. Alla richiesta delle generalità, i due albanesi (di 25 e 26 anni) hanno fornito un indirizzo fittizio, ma non è bastato perché i militari sapevano in realtà dove abitano.

E' così che è venuto alla luce un giro di merce rubata in appartamenti. Nell'alloggio in cui i due albanesi vivono, i militari hanno trovato un loro connazionale di 38 anni e due ragazze italiane, una 25enne ed una 29enne, fidanzate dei due ragazzi più giovani. All'interno della casa, ventitré orologi di valore, diciannove telefoni cellulari, sei computer portatili, contanti in valuta straniera e numerosi gioielli d'oro per un peso totale di circa un chilo e duecento grammi.

La merce è, almeno in parte, sicuramente provento di furto in abitazioni: sono già stati ricostruiti sei furti tra Pieve Emanuele e Milano e alcuni oggetti sono già stati restituiti ai legittimi proprietari. Chi avesse subìto un furto in casa di recente, può rivolgersi alla stazione dei carabinieri di Pieve Emanuele dove la merce è ora custodita.

I tre ragazzi sono stati arrestati per ricettazione e portati a San Vittore. Dello stesso reato rispondono anche le due ragazze, soltanto indagate: a quanto pare, diverse volte avevano venduto i gioielli rubati in vari negozi "Compro Oro".