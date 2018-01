Scippa una ragazza del telefono ma la giovane riesce a farlo arrestare con l'aiuto del fratello

Un malvivente originario di El Salvador è stato arrestato grazie al lavoro di squadra tra la vittima, una donna italiana di 25 anni, suo fratello, e la polizia. E' successo nella notte tra domenica e lunedì, in via Lodovico il Moro, a Milano.

A finire in manette è stato un uomo già noto alle forze dell'ordine che poco prima aveva scippato la giovane del telefono cellulare.

A quel punto, la ragazza, ha preso un secondo smartphone ed ha avvertito il fratello che dal balcone - l'episodio è avvenuto sotto casa dei due - ha seguito con lo sguardo il ladro, indicando alla polizia dove si fosse 'nascosto': stava per prendere un mezzo Atm, quando è stato bloccato. Mentre che veniva portato via in manette, il sudamericano ha minacciato di morte gli agenti.