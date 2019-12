Rubata la barca storica sul Ticino a Boffalora: ritrovata senza motore

Una barca, riproduzione dell'antica corriera via acqua che fino al 1913 navigava per il Naviglio portando fino a Milano persone e merci, è stata letteralmente rubata nottetempo (tra venerdì e sabato) a Boffalora Sopra Ticino, nel Milanese, mentre era normalmente attraccata all'imbarcadero. Un appello per ritrovarla è stato lanciato dal sindaco Sabina Doniselli su Facebook.

Il "barchett de Boffalora", come viene chiamata amichevolmente l'imbarcazione, secondo le prime ricostruzioni, è stato trafugato da più persone che hanno navigato con il favore della corrente fino alla frazione Pontenuovo di Magenta, dopodiché hanno smontato il motore, il volante e il serbatoio e li hanno portati via, lasciando la barca lì sul posto.

Ladri "maldestri"

Nel compiere l'operazione hanno sbattuto più volte contro le sponde. Forse quindi i ladri non erano del tutto abili a manovrare la barca. Che, appunto, è stata ritrovata a Pontenuovo senza alcuni "pezzi". Le indagini cercheranno ora di appurare chi abbia compiuto il gesto.