Milano, passeggero filma un furto in metro col cellulare e fa arrestare una coppia di ladri

Un 37enne moldavo e una 26enne sua connazionale sono stati arrestati nei pressi della fermata metro Turati, in centro a Milano. I due sono stati bloccati dagli agenti di polizia grazie alle indicazioni di un passeggero che ha assistito a un furto commesso dalla coppia e, 'armato' di telefono, si è messo all'inseguimento dei ladri.

Furto in metro: passante insegue i ladri

Il 'furto con destrezza in concorso', questa l'accusa, è avvenuto poco prima delle 16 di martedì, a bordo della linea gialla della metropolitana. I due si erano avvicinati a una giovane passeggera con fare sospetto, tanto da catturare l'attenzione di un uomo senegalese di 46 anni, quello che poi ha permesso l'arresto.

L'uomo ha avuto la lucidità di prendere il telefono in mano per riprendere la scena, ipotizzando che i due avessero cattive intenzioni. Quando, in effetti, uno dei banditi ha infilato la mano nella borsa della vittima portafoglio, il 46enne ha urlato per richiamare l'attenzione di tutti, facendo fuggire i due. Che poi ha tallonato fino all'arrivo dei poliziotti delle bike.

Quando la coppia di moldavi ha visto gli agenti ha tentato di gettare il portafogli appena rubato ma era ormai troppo tardi. Sono stati arrestati e 'incastrati' dal filmato nel cellulare del senagalese.