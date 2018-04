Milano, turista scippato dell'orologio da 90mila euro: gli rubano un Richard Mille

Turista scippato di un orologio Richard Mille da 90mila euro a Milano. E' successo tra via Mazzini e via Giardino, domenica sera, attorno alle 22.30.

Stando a quanto ricostruito dalla questura, la vittima, un 52enne indonesiano, si trovava in compagnia di un paio di connazionali. Stavano passeggiando per le vie del centro. A un certo punto, rimasto indietro per fare una foto, è stato assalito da due malviventi.

La coppia di ladri è fuggita con il bottino mentre l'uomo, che non ha riportato ferite, ha chiamato la polizia che indaga. Pochi giorni fa, durante il Salone del Mobile, un turista filippino era stato rapinato di un orologio Franck Muller da 150mila euro. Il fatto era avvenuto poco distante da lì.