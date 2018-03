Ennesimo furto di rame all'ex stabilimento Sisas, un arresto

L'ex stabilimento chimico della Sisas a Rodano, in provincia di Milano, è spesso preso d'assalto dai ladri di rame. E i carabinieri - in particolare quelli di Cassano d'Adda - sono impegnati costantemente a prevenirli e contrastarli. L'ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato nel pomeriggio di martedì 20 marzo: questa volta il colpo non è andato a segno grazie all'intervento del nucleo radiomobile.

I militari hanno intercettato un uomo di 40 anni, di origine kosovara, mentre era all'interno dell'ex stabilimento. Il quarantenne stava tentando di estrarre cavi di rame dal sottosuolo ed è stato bloccato dai carabinieri, che erano sul posto per un normale controllo.

Nei pressi sono stati trovati alcuni arnesi da scasso, che il kosovaro evidentemente voleva usare per manomettere i cavi. Gli attrezzi sono stati sequestrati e l'uomo arrestato in attesa del rito direttissimo a Milano.