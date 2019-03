Maxi furto in via Montenapoleone: rubati bracciali, pellicce e borse

Bracciali, pellicce e borse. Questa la refurtiva che i ladri sono riusciti a portarsi via irrompendo nel Montenapoleone 14 Bistro and Store di via Montenapoleone nella notte tra il 3 e il 4 marzo. Ad accorgersi del maxi furto nella mattinata di lunedì è stato un dipendente del negozio.

All'interno del punto vendita mancavano pellicce, borse e bracciali. Ma non è ancora stato quantificato il valore della perdita. A lanciare l'allarme è stato un lavoratore dello store dopo aver visto che un lucchetto della porta di ingresso era stato forzato.

Dopo la chiamata del dipendente della boutique, poco dopo le 10 della mattina del 4 marzo, sul posto è intervenuta la polizia di stato accertando che dal negozio erano stati asportati gli accessori e capi di abbigliamento.