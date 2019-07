Hanno tentato di fare la spesa gratis al supermercato, ma sono stati arrestati. È successo a Grezzago nel pomeriggio di lunedì 22 luglio, nei guai un 40enne e una 39enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine, arrestati con l'accusa di furto aggravato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cassano d'Adda.

I due, come riportato in una nota dei militari, sono stati notati dagli addetti alla sorveglianza quando hanno cercato di attraversare le casse senza pagare 300 euro (alimentari e alcolici). Sul posto sono intervenuti i militari che hanno rintracciato e arrestato la e coppia ancora all’interno dell’esercizio e in possesso della refurtiva che è stata restituita al negozio.

Nella mattinata di martedì entrambi sono stati giudicati per direttissima dal tribunale di Milano e per loro è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.