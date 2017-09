Condannato perché guidava ubriaco in Romania, arrestato nel Milanese

Condannato per guida in stato d'ebbrezza in Romania, il suo Paese, un 29enne - che ora vive in Italia, a Cassina de' Pecchi - è stato arrestato dai carabinieri su mandato di cattura a livello europeo.

L'uomo deve scontare un anno e quattro mesi di reclusione per essere stato sorpreso ubriaco al volante nel febbraio del 2016: è a San Vittore e verrà estradato in Romania.

I carabinieri lo hanno scoperto martedì 12 settembre durante un controllo di routine. Dagli accertamenti sull'identità del 29enne è emersa la condanna e il conseguente mandato di cattura.