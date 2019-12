Milano, arrestato 34enne: ha una condanna a 15 anni in Belgio per immigrazione clandestina

Deve scontare 15 anni di carcere per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed associazione a delinquere in Belgio. Per questo motivo sulla sua testa c'era un mandato d'arresto europeo. È stato arrestato dai carabinieri di Novate Milanese attorno alle 17 di lunedì.

Condannato in Belgio, arrestato a Milano

L'uomo, un italiano di 34 anni residente nel comune Brianzolo di Lentate sul Seveso, stando a quanto riferito dai militari che lo hanno portato via in manette, è stato condannato a 15 anni di reclusione.

I carabinieri lo hanno fermato durante un normale controllo per strada a Novate. Alla luce del mandato d'arresto emesso dall'autorità giudiziaria belga, il 34enne è stato arrestato e portato a San Vittore. Per lui si attiveranno le procedure per la estradizione.