Incendio in via Verri, fiamme e fumo nel cortile della scuola di moda in pieno centro | FOTO

Incendio giovedì pomeriggio in pieno Quadrilatero della Moda a Milano. L’allarme è scattato poco dopo le 17 in via Pietro Verri, al civico 4, all’interno del cortile che ospita la scuola di moda e design “Istituto Marangoni”.

Per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme si sono originate all’interno di un cestino che conteneva rifiuti tessili.

Il fumo causato del rogo è entrato anche nei locali della scuola e nel magazzino del vicino negozio Dsquared. Danni, anche se di lieve entità, vengono segnalati proprio nell’istituto.

Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Milano. In via Verri sono arrivati anche gli agenti della Questura di Milano: a loro spetterà il compito di fare luce sulla natura dell’incendio, che comunque non ha causato feriti né intossicati.

Negli stessi minuti, un secondo rogo si è verificato in un condominio in zona Buenos Aires: nelle fiamme ha perso la vita una donna invalida, che non è riuscita a fuggire dal suo appartamento.