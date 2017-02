Milano, incendio nella scuola Pascoli: struttura evacuata, 500 bimbi dell'elementare in strada

Tanto fumo. Una parte della scala danneggiata. E bimbi costretti a tornare a casa ancora prima di iniziare le lezioni.

Mattinata di paura, quella di mercoledì, nella scuola elementare Giovanni Pascoli di via Rasori, zona Pagano, teatro di un incendio che si è verificato poco prima delle nove in un vano sottoscala adibito a magazzino.

Le fiamme, che si sarebbero originate da un corto circuito, si sono poi propagate in tutto l'istituto e hanno causato la caduta di parte dell'intonaco del soffitto del locale - che corrisponde alla parte inferiore delle scale - e danni strutturali alle stesse scale.

VIDEO | Incendio a scuola: fumo nero dalle finestre, bimbi urlano

Al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco, gli alunni - circa cinquecento - erano già stati tutti fatti uscire dalla scuola grazie all’immediato intervento della dirigente scolastica.

In pochi minuti, i pompieri hanno spento il rogo e, dopo le verifiche del caso, hanno dichiarato inagibile la parte di scala danneggiata.

Per la giornata di mercoledì, su decisione del preside, nell'istituto - che comprende la primaria Rasori, la secondaria di primo grado Mauri e la primaria Ruffini - non si terranno lezioni e tutti gli alunni sono stati rimandati a casa.

In via Rasori sono intervenuti anche gli agenti della Questura di Milano e tre ambulanze.

L’unico paziente medicato sul posto dai soccorritori del 118 è un uomo di trentadue anni, con ogni probabilità un dipendente dell’istituto, rimasto lievemente intossicato. Sono stati gli stessi sanitari di Areu, poi, a chiedere un paio di autobus - che la polizia locale ha immediatamente fatto arrivare - per accogliere parte dei cinquecento alunni che erano usciti in strada senza giubbotto e si trovavano al freddo.

Le operazioni di soccorso, inevitabilmente, hanno congestionato il traffico in zona, con la polizia locale che - su Twitter - segnala “difficoltà di circolazione in via Rasori, all’altezza di via Mario Pagano”.