Milano, rivolta nel centro accoglienza durante l'incendio: poliziotti accerchiati e aggrediti

Prima le fiamme, poi la rivolta. Una catena di eventi a effetto domino che è culminata con l'assedio di una volante della polizia ed è terminata con sette persone arrestate e altre otto in ospedale perché intossicate. È la cronaca del pomeriggio di domenica 4 agosto al centro accoglienza straordinaria per richiedenti asilo di via Aquila, estrema periferia Est di Milano.

Tutto è iniziato poco prima delle 14.30 quando i sanitari del 118 sono intervenuti nella struttura per soccorrere una persona colta da malore. Sono stati loro ad accorgersi che era in corso un incendio e ad allertare i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Nello specifico — secondo una prima ricostruzione — sembra che le scintille causate da un cortocircuito abbiano scatenato le fiamme in una stanza e il fuoco si è poi esteso ad alcuni oggetti tra cui un materasso. E in quella stanza si trovava un ragazzo di 19anni intrappolato tra le pareti e il fumo nero.

Quando i vigili del fuoco sono intervenuti hanno trovato due giovani che stavano cercando di spaccare grate e finestre per tirare fuori il 19enne. Appena i caschi neri hanno preso in mano la situazione per salvare il ragazzo bloccato tra le fiamme — sempre secondo una prima ricostruzione — uno degli ospiti avrebbe lanciato un sasso contro il camion dei vigili del fuoco, ma l'uomo è stato subito bloccato dagli agenti della Questura sul posto. E in questo momento la volante è stata circondata da diversi migranti che hanno cercato di dargli man forte.

Sul posto sono arrivate altre volanti della polizia e i carabinieri del nucleo radiomobile, pronti a fronteggiare una situazione incandescente. Le forze dell'ordine sono riuscite a placare gli animi: sette persone sono state accompagnate in questura e arrestate per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato; sono tre uomini del Gambia, due senegalesi, un uomo originario del Mali e un altro della Costa d'Avorio. Salvo anche il 19enne: accompagnato in codice giallo al Niguarda insieme a un altro, altre sei persone invece sono state trasportate in codice giallo e verde al pronto soccorso perché intossicate, mentre oltre una trentina sono state visitate sul posto.

La struttura, infine, è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco: 45 persone sono state trasferite nella ex caserma Mancini di via Corelli.