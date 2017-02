Incendio in via della Moscova a Milano, un boato e le fiamme: a fuoco un appartamento

Incendio mercoledì sera in via della Moscova a Milano.

Poco dopo le 20, un rogo - le cui cause sono ancora da accertare - è divampato all’interno di un appartamento al quarto piano del palazzo al civico 47. Le fiamme sono state anticipate da un boato, come un’esplosione, che ha spaventato non poco i residenti della zona.

Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco, che in pochi minuti hanno spento l’incendio, che ha danneggiato una veranda e parte del cornicione del quinto piano.

In via della Moscova, a scopo precauzionale, sono intervenuti anche gli agenti della Questura e i soccorritori del 118, ma non vengono segnalati feriti.