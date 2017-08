Incendio ad Abbiategrasso: fiamme nell’ex campo rom abbandonato di via Mendosio

Incendio nella notte tra sabato e domenica ad Abbiategrasso, nel Milanese.

Poco dopo le 2.30, per cause ancora in corso di accertamento, un rogo è divampato in via Mendosio, un tempo sede di un campo rom abusivo. A bruciare sono stati cumuli di rifiuti abbandonati tra la vegetazione, che hanno causato fiamme alte e molto fumo. Le lingue di fuoco hanno fortunatamente soltanto sfiorato alcune bombole di gas, che sono subito state messe in sicurezza dai vigili del fuoco.

Gli stessi pompieri in pochi minuti sono riusciti a domare l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero eccessivamente.

Proprio il campo rom di via Mendosio in passato era stato al centro delle polemiche, con i cittadini della zona che più volte avevano lamentato gli accampamenti abusivi. Poi, era arrivato lo sgombero.