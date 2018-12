Fiamme nel palazzo Aler (quasi abbandonato): due incendi in poche ore, famiglie evacuate

Pomeriggio di paura quella di domenica in via Lorenteggio. Nel giro di poche ore, tra le 16.30 e le 21, due diversi roghi sono infatti scoppiati nel palazzo al civico 181, di proprietà dell'Aler e abitato da una decina di famiglie.

Le fiamme, soprattutto nel primo caso, hanno pesantemente danneggiato il tetto e il sottotetto. Tutti gli abitanti dell'edificio, che da tempo fa i conti con l'incuria e l'abbandono, sono stati evacuati in entrambe le occasioni, ma poi sono stati fatti tornare nei loro appartamenti.

"Per la seconda volta in quattro giorni, prende fuoco il civico 181 di via Lorenteggio", le parole del comitato abitanti Giambellino Lorenteggio, che nonostante i problemi giudiziari - nove arresti negli ultimi giorni - non ha "lasciato" il quartiere.

"Casualmente si tratta della prossima palazzina a dover essere abbattuta secondo il master plan. Diverse famiglie, nonostante lo stato tragico in cui già versava lo stabile, vivevano là, e hanno dovuto abbandonare le loro case. Nonostante un centinaio di persone del quartiere si siano presentate per discutere il da farsi l'Aler non si è nemmeno presentata", il j'accuse dei ragazzi.

Secco il commento di Pierfrancesco Majorino, assessore alle politiche sociali del comune di Milano, che si è lasciato andare a un eloquente: "Vergogna Aler".