Incendi nella notte a Milano: 4 auto distrutte dalle fiamme in via Bisnati e piazzale Rosa

Quattro auto sono state distrutte dalle fiamme durante la notte tra mercoledì e giovedì a Milano.

Il primo incendio è avvenuto in via Bisnati, zona Bruzzano, attorno alle tre. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia insieme con il personale dei vigili del fuoco. Il rogo, secondo quanto riferito dalla questura, ha distrutto tre auto.

Il secondo episodio è avvenuto un'ora dopo in piazzale Gabriele Rosa, zona Corvetto. Un incendio ha coinvolto un'utilitaria posteggiata in strada. Non è ancora chiara l'origine dei roghi ma non si esclude che possano essere di natura dolosa.