Incendio in viale Suzzani, camion dell'Amsa a fuoco in strada: rogo partito dall'immondizia

Incendio mercoledì mattina in viale Suzzani a Milano. Verso le 11.30, per cause da accertare, un camion dell'Amsa ha preso fuoco mentre si trovava all'incrocio con via Santa Monica.

Le fiamme, stando alle prime informazioni fornite dai pompieri, sono partite dalla carta che era all'interno del compattatore del mezzo dell'azienda che si occupa dei rifiuti cittadini. Il rogo ha inevitabilmente creato una colonna di fumo nero nel cielo.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno spento l'incendio.

Secondo quanto appreso, nessuno è rimasto ferito. Tanti, però, i disagi al traffico, con la strada che è stata parzialmente chiusa proprio per permettere l'intervento dei pompieri.