Incendio in piazza Insubria, il fumo invade tutto il palazzo: 9 intossicati, tra loro un bimbo

Notte di paura nel condominio al civico 3 di piazza Insubria, in zona Calvairate. Poco dopo le 2, per cause ancora in corso di accertamento, un rogo si è sviluppato nelle cantine del palazzo.

Le fiamme, che comunque non sono mai arrivate agli appartamenti, hanno causato una densa colonna di fumo che in poco tempo ha raggiunto tutte le abitazioni. I residenti, nonostante lo spavento, sono riusciti a mettersi in salvo anche grazie all'arrivo immediato dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con cinque mezzi.

Nove persone - tra loro un bimbo di sei anni - sono state visitate in strada dai soccorritori del 118 per problemi respiratori a causa di una intossicazione di fumo. Tre degli abitanti del condominio sono stati trasportate al Policlinico, ma fortunatamente le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

L'incendio nelle cantine è poi stato domato dagli stessi pompieri, che ora accerteranno insieme alla polizia le cause del rogo.