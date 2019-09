Milano, incendio in piazza Velasquez: auto devastata dalle fiamme dopo un incidente

Quattro persone sono state soccorse dal personale del 118 dopo un incidente tra due auto in piazzale Diego Velasquez, angolo via Pisanello, via Osoppo, a Milano. Dopo l'incidente, avvenuto attorno alle 2.30 di domenica, una delle vetture si è incendiata. Per fortuna nessuna delle persone coinvolte è in gravi condizioni.

Il grosso incendio in piazzale Velasquez

Le fiamme sprigionate dall'incendio hanno distrutto la vettura ma per fortuna non hanno interessato i viaggiatori. Sul posto sono intervenute due ambulanze un'automedica. I pazienti, due ragazze di 19 e 20 anni e due ragazzi di 22 e 24 anni, sono stati soccorsi lì. Alcuni sono stati trasportati al San Paolo.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente che ha fatto scoppiare l'incendio. I 'ghisa' di piazzale Beccaria sono gli incaricati di fare i rilievi per comprendere la dinamica. Le fiamme sono state invece spente dai vigili del fuoco de comando provinciale.