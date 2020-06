Incendio in una cantina, evacuata palazzina di quattro piani. Una persona in ospedale

Incendio a Rozzano nella mattinata di martedì 9 giugno. Le fiamme sono divampate improvvisamente all'interno dei locali cantina di una palazzina di quattro piani in via dei Narcisi, non lontano dal centro del Comune dell'hinterland sud di Milano.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con sei automezzi per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. Presente anche un'ambulanza del 118: il bilancio è di una persona trasportata in ospedale in codice giallo per una non grave intossicazione.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, la palazzina di quattro piani è stata evacuata per sicurezza e prevenzione durante l'operazione di spegnimento delle fiamme.