Incendio in via Zama a Milano, brucia un deposito di rifiuti dell'Amsa: pompieri al lavoro

Nella serata di lunedì 12 febbraio è divampato un incendio nel centro rifiuti Amsa di via Zama a Milano. Le fiamme, secondo quanto riferito dalla centrale operativa dei vigili del fuoco, si sono scatenate intorno alle 20.15 all'interno di un capannone.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con cinque mezzi tra autopompe e autoscale. Non è ancora chiaro che tipo di rifiuti stiano bruciando né le cause. Per il momento pare che non ci siano feriti, sul posto anche i mezzi del 118.