Milano-Varese, si schianta contro il guardrail e resta intrappolato in auto: ferito un 19enne

Grave incidente martedì mattina sull’autostrada A8 Milano-Varese. Poco dopo le 11, per cause ancora in corso d’accertamento, un diciannovenne che viaggiava in direzione del capoluogo meneghino ha perso il controllo della propria auto e si è schiantato contro la cuspide dello svincolo autostradale di Castronno.

Il giovane, a bordo di un’utilitaria bianca, è rimasto intrappolato nella macchina, tanto che per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Varese, che con una cesoia hanno “tagliato” il veicolo.

Il diciannovenne è poi stato curato dai soccorritori del 118, intervenuti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica, e accompagnato all’ospedale Circolo di Varese. Nello schianto, che è stato violentissimo, il ragazzo ha riportato diversi traumi, anche se non è in pericolo di vita.