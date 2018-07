Tragico schianto mentre vanno in vacanza: morti un uomo, sua moglie e la madre di lei

I trolley sono rimasti fuori dalla macchina, distrutti. Segno di una giornata che doveva significare l'inizio di una vacanza. E che invece, in un attimo, si è trasformata in una tragedia mostruosa.

Drammatico incidente martedì mattina sulla strada statale 42 ad Albano Sant'Alessandro, nella Bergamasca, dove hanno trovato la morte un uomo e due donne milanesi - marito, moglie e madre di lei - e un ragazzo ventunenne di Endine Gaiano. Pochi minuti prima delle 10, per cause ancora in corso di accertamento, la Toyota Corolla a bordo della quale viaggiava la famiglia ha invaso la corsia opposta e ha centrato frontalmente un tir per poi volare nella scarpata e "atterrare" sulla strada sottostante. Il mezzo pesante, come in una carambola impazzita, dopo aver sterzato ha colpito in pieno una Opel Astra - che arrivava proprio dietro la Corolla - ed entrambi sono finiti giù dall'altro lato del fosso.

Il bilancio è stato da brividi: tutti gli occupanti dell'auto sono morti sul colpo, mentre il conducente del camion - un 34enne - è finito in ospedale in codice giallo, ferito e sotto shock. A perdere la vita sono stati Cristiano Cesaro, sessantadue anni, la moglie Gilda Campagnani, di due anni più piccola, e la madre di lei, l'86enne Luciana Groppi. Nulla da fare neanche per Marco Dell'Angelo, 21enne bergamasco, che era nell'Astra.

I tre milanesi, stando a quanto si apprende, stavano partendo per le vacanze. Ma il loro viaggio, purtroppo, è stato interrotto dal tragico schianto.