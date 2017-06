Incidente stradale: colpita dalla portiera di un'auto, cade dalla bici. E' grave

Grave incidente a San Donato Milanese, alle otto di mattina del 20 giugno, in via Caviaga (zona Metanopoli). Una ragazza di 31 anni procedeva in bicicletta verso il capolinea della metropolitana M3, dove presumibilmente avrebbe parcheggiato la bici, quando una persona - che aveva regolarmente parcheggiato la sua auto sulla destra - ha aperto all'improvviso la portiera.

L'impatto è stato inevitabile e anche molto violento. La 31enne è stata sbalzata dalla sella della bicicletta e ha riportato varie contusioni nonché - riferisce la polizia locale sandonatese, intervenuta sul posto con i sanitari del 118 - un forte trauma cranico.

La 31enne è stata trasportata all'Humanitas in codice rosso.