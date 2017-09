Schianto nella notte in Piazzale Cadorna: Ferrari travolge una donna di 39 anni

Una donna di 39 anni al pronto soccorso e una Ferrari distrutta. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato 16 settembre in Piazza Cadorna a Milano.

Lo schianto poco dopo la 1 quando l'automobile, per cause in via di accertamento, ha travolto la donna e poi è finita sul marciapiede. Un impatto violentissimo, tanto che in un primo momento le condizioni della 39enne sembravano disperate: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso. Fortunatamente i traumi si sono rivelati meno gravi del previsto: la donna è stata accompagnata al Fatebenefrateli in codice giallo.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano. Sempre nella notte tra venerdì e sabato una ragazza di 24 anni è rimasta ferita in un incidente stradale: la sua auto si è ribaltata vicino allo svincolo dell'Autostrada A4 a Cinisello.