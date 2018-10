Incidente stradale in A8: camion si ribalta e finisce fuori strada

Incidente stradale sull'Autostrada dei Laghi (A8) alle undici e venti di venerdì 19 ottobre. E' successo all'altezza di Olgiate Olona, in direzione Gallarate. Un veicolo pesante per il trasporto di terra si è ribaltato fuori dalla sede stradale. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che, con un'autopompa ed un'autogru, hanno messo il veicolo in sicurezza.

Sul posto anche il personale sanitario del 118 con un'ambulanza. L'autista, un uomo di 33 anni, non ha riportato gravi conseguenze. Una azienda privata di sollevamento, insieme ai vigili del fuoco, ha poi recuperato il mezzo pesante.