Incidente a Cernusco, schianto tra un'auto e una moto in via Cavour: grave un uomo

Prima lo schianto, poi le sirene delle ambulanze. Infine la corsa al pronto soccorso. È stato accompagnato in codice rosso al San Raffaele di Milano il motociclista di 59 anni che è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Cavour a Cernusco sul Naviglio nel pomeriggio di mercoledì 12 giugno.

Tutto è accaduto intorno alle 17, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza; non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente, secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo sia rovinato a terra dopo uno schianto con un'automobile. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Secondo quanto trapelato pare che l'uomo abbia riportato un trauma al torace, alla spalla sinistra e al bacino, ma sarebbe sveglio e cosciente.

Per i rilievi che ricostruiranno l'accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cernusco sul Naviglio.