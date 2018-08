Incidente in via Fatebenefratelli: ragazzo di 29 anni in bici travolto da un camion, è gravissimo

Avrebbe svoltato a destra senza accorgersi di quella bicicletta che arrivava. Così, l'avrebbe travolta e trascinata per qualche metro prima di fermarsi, terrorizzato e sotto shock.

Gravissimo incidente lunedì pomeriggio in via Fatebenefratelli, pieno centro a Milano, dove un ragazzo di ventinove anni che viaggiava a bordo della sua bici è stato investito da un camion utilizzato per il trasporto di materiali per l'edilizia.

Teatro del dramma, avvenuto alle 14, è stato l'incrocio con corso di Porta Nuova, a due passi dalla Questura cittadina. Stando ai primi accertamenti della Locale, la bici e il mezzo pesante - guidato da un ragazzo poco più che trentenne - provenivano entrambi da via Fatebenefratelli e proprio all'angolo, quando il camion avrebbe svoltato, si sarebbe consumato lo schianto. Il 29enne in bici - che in quel momento si trovava sulle strisce pedonali, non è chiaro se per proseguire dritto o se per compiere la stessa curva del "tir" - è stato colpito in pieno ed è rimasto incastrato sotto il camion.

Liberato dai vigili del fuoco, il ragazzo è stato affidato alle cure dei soccorritori del 118, che lo hanno poi accompagnato in codice rosso al Niguarda. Le sue condizioni, stando a quanto appreso, sono critiche. In ospedale è finito anche il camionista, ricoverato in codice giallo al vicino Fatebenefratelli sotto shock.

I rilievi per ricostruire con precisione l'accaduto sono stati effettuati dalla polizia locale.