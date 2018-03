Autobus Atm travolge un ciclista nella notte tra Milano e Cormano: le foto dell'incidente

Paura per un ciclista di 35 anni che, attorno alla mezzanotte tra giovedì e venerdì, è stato travolto da un autobus Atm della linea 83 (Niguarda - Parco Nord) in via Cardinale Borromeo tra Cormano e i quartieri Comasina e Bruzzano, alla periferia Nord di Milano.

L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto con due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Il 35enne è stato portato d'urgenza al San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono serie ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Illeso ma sotto choc il conducente del bus, un 49enne.

L'impatto è avvenuto all'altezza di una rotonda ed è stato molto violento. La bicicletta è finita letteralmente sotto il mezzo pesante mentre il ferito è rimasto sull'asfalto davanti al paraurti del bus, dove era ben visibile una chiazza di sangue. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni. La dinamica ancora non è nota.